Стали известны лауреаты премии Ильгама Шакирова в 2021 году
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин присудил республиканскую премию имени Ильгама Шакирова в 2021 году. Документ опубликован на сайте Кабмина Татарстана.
В номинации «Женский вокал» премию получила Резеда Галимова. В номинации «Мужской вокал» премия присуждена Филюсу Кагирову. Награду в номинации «Народное пение» вручили Флере Шакировой.
Напомним, что в августе 2020 года в Татарстане учредили премию имени Ильгама Шакирова. Лауреаты премии получат по 200 тысяч рублей. Премия будет присуждаться один раз в два года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым