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Стали известны лауреаты премии Ильгама Шакирова в 2021 году

14:41, 18.01.2021
Стали известны лауреаты премии Ильгама Шакирова в 2021 году
Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин присудил республиканскую премию имени Ильгама Шакирова в 2021 году. Документ опубликован на сайте Кабмина Татарстана.

В номинации «Женский вокал» премию получила Резеда Галимова. В номинации «Мужской вокал» премия присуждена Филюсу Кагирову. Награду в номинации «Народное пение» вручили Флере Шакировой.

Напомним, что в августе 2020 года в Татарстане учредили премию имени Ильгама Шакирова. Лауреаты премии получат по 200 тысяч рублей. Премия будет присуждаться один раз в два года.

Ольга Плешкова
ОбществоКультура Татарстан
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