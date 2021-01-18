Стали известны лауреаты премии Ильгама Шакирова в 2021 году

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин присудил республиканскую премию имени Ильгама Шакирова в 2021 году. Документ опубликован на сайте Кабмина Татарстана.

В номинации «Женский вокал» премию получила Резеда Галимова. В номинации «Мужской вокал» премия присуждена Филюсу Кагирову. Награду в номинации «Народное пение» вручили Флере Шакировой.

Напомним, что в августе 2020 года в Татарстане учредили премию имени Ильгама Шакирова. Лауреаты премии получат по 200 тысяч рублей. Премия будет присуждаться один раз в два года.



Ольга Плешкова