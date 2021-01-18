Власти Татарстана отчитались о сокращении инновационной деятельности в республике

Фото: Олег Тихонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил отчет об инновационной деятельности в республике в 2019 году. Согласно документу, уровень инновационной активности за позапрошлый год сократился.

Согласно данным, указанным в документе, только 18,1% отгруженных в 2019 году товаров в РТ относились к категории инновационной продукции. В 2018-м этот показатель составлял 20,9%.

Уровень инновационной активности организаций понизился до 17,4%, тогда как за год до этого находился на отметке 21,5%.

Затраты на инновации в Татарстане в 2019 году сократились на 20%. Их объем оценивается в 107,1 млрд рублей.