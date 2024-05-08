В Казани в памятные дни запустят дополнительные автобусные маршруты до городских кладбищ

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в дни поминовения усопших воинов, Радоницу и Троицкую родительскую субботу запустят дополнительные автобусы до городских кладбищ. Об этом сообщили в комитете по транспорту исполкома Казани.

На маршрут «Проспект Победы — Самосыровское кладбище» выйдут 10 автобусов №201с. Столько же автобусов №202с будут курсировать от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища.

Для жителей Дербышек предусмотрен один автобус №204с от жилого массива Дербышки до местного кладбища. Еще один автобус №205с будет следовать от ДК железнодорожников до Юдинского кладбища.

От КДК им. Ленина до кладбища в жилом массиве Сухая река можно будет добраться на шести автобусах №206с. Также от Самосыровского до кладбища «Курган» запустят автобус №207с.

Восемь автобусов №208с будут ездить от улицы Гаврилова до кладбища в жилом массиве Сухая река. От площади Вахитова до Татарского кладбища будет ходить один специальный автобус №209с.

Автобус №210 назначен на маршрут «Самосыровское кладбище — Мусульманское кладбище». Два автобуса будут курсировать по маршруту №84 от улицы Халитова до Киндерского кладбища и жилого массива Чебакса.

Как сообщили в комитете, автобусы №2, 23, 37а, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №2, 3, 5, 7 в эти дни будут курсировать по графикам рабочего дня.

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Рената Валеева