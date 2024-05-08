Минниханов почтил память работников Казанского порохового завода — участников Великой Отечественной войны

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил Казанский государственный казенный пороховой завод. В преддверии праздника Великой Победы он возложил цветы к мемориалу памяти работникам предприятия, участвовавшим в войне.



Рустам Минниханов пообщался с ветеранами завода и тружениками тыла. Он подчеркнул, что предприятие внесло огромный вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны и отметил большие перспективы развития завода.

— Не будь вашего предприятия — было бы очень тяжело. Огромное вам уважение и большое спасибо! Сейчас здесь идет масштабная модернизация, это будет самый современный завод. Поздравляю вас с праздником Победы! — сказал раис республики.

В годы войны Казанский пороховой завод производил важную стратегическую продукцию для фронта. За весь период было произведено 103 тыс. тонн порохов. Более 2 тыс. работников ушли на фронт прямо из заводских цехов. За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны предприятие награждено орденом Отечественной войны I степени, а звание «Труженик тыла» получили 5448 заводчан.

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Рената Валеева