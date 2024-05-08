Кабмин Татарстана сообщил, сколько студентов-добровольцев отправилось в зону СВО

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что 240 студентов из республики добровольно отправились участвовать в специальной военной операции, взяв академический отпуск.

Заявление было сделано на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования в Татарстане 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно, что Министерство образования и науки Республики Татарстан закупит учебные беспилотники на сумму более 145 миллионов рублей. Как сообщается, поставка БПЛА будет осуществляться в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

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Рената Валеева