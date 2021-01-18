Власти Башкирии объявили о введении «антиковидных паспортов», в Татарстане такого не планируют

Фото: Ринат Назметдинов

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о запуске проекта «Антиковидный паспорт». Его получат перенесшие COVID-19 и имеющие антитела, а также сделавшие прививку от коронавируса, пишет «Интерфакс».

«Антиковидный паспорт» можно будет получить через портал госуслуг. Оператором проекта выступает Министерство цифрового развития государственного управления Башкирии.

По данному «паспорту» можно будет получить определенные скидки и преференции в магазинах и учреждениях. также люди старше 65 лет смогу не соблюдать обязательную самоизоляцию.

Фото: Ринат Назметдинов

Апробация функционала «Антиковидного паспорта» начнется с 5 февраля 2021 года.

Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, в Татарстане такие «паспорта» вводить не планируют.

Ранее сообщалось, что Microsoft, Oracle и Salesforce и ряд других компаний работают над созданием единого цифрового паспорта вакцинации. Разработчики считают, что этот проект должен стать стандартом для возвращения общества к нормальной жизни.

В российском Минздраве допустили, что привившиеся от коронавируса смогут рассчитывать на некоторые послабления «антиковидного» режима. Данные о вакцинации будут собирать и выдавать электронный прививочный сертификат на портале госуслуг.