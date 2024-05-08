В Казани образовались пробки в девять баллов
Вечером в среду, 8 мая, на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Трудности испытывают водители на Оренбургском тракте, улицах Карла Маркса, Профсоюзная, Лево-Булачная, Право-Булачная, Габдуллы Тукая, Московская, Нариманова, Саид-Галеева, Пушкина, Щербаковский переулок.
Кроме того, движение затруднено на улицах Вишневского в сторону Ново-Савиновского района, на улице Шмидта, Достоевского. Также тяжелая дорожная ситуация наблюдается в сторону ж.м. Дербышки — на улицах Ершова, Советская площадь, Космонавтов, Сибирский тракт, Мира.
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