Казанский суд отказал в возврате дела Finiko в Генпрокуратуру РФ

Фото: Ирина Плотникова

Почти на пять часов растянулось сегодняшнее предварительное заседание по делу криптопроекта Finiko в казанском суде. Еще полчаса пришлось ждать решения судьи, которая постановила — оставить еще на шесть месяцев под стражей Кирилла Доронина и еще семерых фигурантов дела под стражей, а еще двум на тот же срок продлить запреты определенных действий.

По многочисленным ходатайствам защиты о возврате дела в Генпрокуратуру, исключении доказательств и переносе процесса из Казани в Москву суд сегодня отказал, передает журналист «Реального времени» из Вахитовского райсуда.



Кроме того, суд разрешил переезд из Подмосковья в Казань двум «вице-президентам» Ильгизу Шакирову и Дине Ахметзяновой. Ранее исполнение ими запретов определенных действий контролировали сотрудники УФСИН по Московской области, теперь этим будут заниматься их татарстанские коллеги.

На заседании суда арестованные просили о более мягкой мере пресечения, заявляли о необъективности сотрудников следствия и нарушениях. Их адвокаты возражали и против заявленного прокуратурой ходатайства о продлении арестов на имущество, в том числе — активы третьих лиц. Однако суд ходатайства стороны обвинения удовлетворил в полном объеме.

Рассмотрение дела по существу назначено на 15 мая. Однако вряд ли к этому сроку подсудимых успеют этапировать в Казань.

О каких нарушениях закона заявляли в ходатайствах адвокаты и сколько раз менялся «финикийский» ущерб — в нашем материале.