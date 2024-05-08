Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после попытки мигранта украсть девочку в Челнах

Следственный комитет Российской Федерации проверит информацию о попытке похищения 12-летней девочки в городе Набережные Челны. По предварительным данным, в мае текущего года мигрант из Узбекистана попытался посадить девочку в свой автомобиль.

Процессуальная проверка начата в СУ СК России по Республике Татарстан.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Республике Татарстан Валерию Липскому возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева