Минниханов призвал не допускать искажения правды о Великой Отечественной войне

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования в республике 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что 9 мая 1945 года — священное событие в истории России, и мы должны помнить об этом.



Рустам Минниханов также отметил мужество сыновей Татарстана, которые всегда защищали свою Родину и страну. Сегодня наши мужчины и герои защищают нас в зоне специальной военной операции, и за это мы бесконечно благодарны им.

— Несомненно, 9 мая 1945 года — священное событие в истории нашей страны. Мы должны все помнить. Сегодня наш нравственный долг — не допускать искажения правды о истории и войне. Сыновья Татарстана всегда и во все времена мужественно защищали свою родину и страну. И сегодня наши мужчины и герои защищают нас на СВО, за что мы им бесконечно благодарны, — высказался раис Татарстана.

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Рената Валеева