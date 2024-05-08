Мэр Набережных Челнов заявил, что за последние 4 года количество ветеранов войны уменьшилось в 4 раза

Фото: Динар Фатыхов

Завтра в России будут отмечать День Победы. В преддверии праздника мэр Набережных Челнов на заседании Кабинета министров Татарстана рассказал о ветеранах Великой Отечественной войны и мерах поддержки, которую им оказывают.

По словам мэра, в городе проживает 615 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан. За последние 4 года их число сократилось в четыре раза. Самому молодому ветерану 97 лет, а старшему — 104 года. Мэр подчеркнул, что только из уст этих людей можно узнать правду о событиях прошлого.

В рамках подготовки к празднику были организованы 46 экспедиций по разным регионам России. В них приняли участие более 1 500 человек. Все найденные в ходе экспедиций вещи передаются в музей Великой Отечественной войны.

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Рената Валеева