В Казани пройдет Всероссийский библиотечный конгресс «Библиотека в многополярном мире»

Фото: Максим Платонов

Казань примет Всероссийский библиотечный конгресс, который соберет более 1,5 тыс. специалистов со всей страны. Мероприятие состоится с 19 по 24 мая. Об этом сообщает мэрия Казани.

На форуме будут представлены почти 700 докладов, посвященных различным аспектам работы библиотек. В качестве специальных гостей на конгрессе выступят эксперты из Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Кубы и Сербии.

Также к мероприятию присоединятся 50 участников проекта «Образовательная коллаборация библиотек Содружества» — это молодые специалисты библиотек Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В рамках конгресса пройдут обучающие семинары: «Школа комплектатора», «Школа каталогизатора», «Школа реставратора», «Школа библиотечного блогера», выездная лаборатория «Изучаем чтение». Они позволят специалистам представить свои лучшие практики и приобрести дополнительные навыки.

Конгресс проводится за счет гранта, полученного благодаря национальному проекту «Культура», сообщили в Министерстве культуры Республики Татарстан.

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Рената Валеева