Минниханов вручил ряд государственных наград ветеранам и труженикам тыла ВОВ, участникам СВО

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с торжественной речью на мероприятии, посвященном 79-летию победы в Великой Отечественной войне. Церемония состоялась в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля.



В холле театра была организована выставка архивных документов и фотографий, посвященная героям фронта и тыла, а также вкладу Татарстана в Великую Победу.

Перед театром активисты детских и молодежных общественных организаций и волонтеры встречали ветеранов Великой Отечественной войны. взято с сайта Минмолодежи РТ

В своей речи Рустам Минниханов подчеркнул историческое значение Великой Победы для всего мира и отметил огромный вклад в нее ветеранов и тружеников тыла. Он также упомянул о значимости промышленных предприятий, которые обеспечивали бесперебойное производство как военной, так и гражданской продукции.

Память героев, павших на полях сражений и ушедших из жизни после войны, почтили минутой молчания. Затем Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград.

Так, медаль «Золотая Звезда» раис республики передал супруге Героя России, участника специальной военной операции Владимира Козина, погибшего в октябре прошлого года. Медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» были награждены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла Капитолина Винокурова, Елизавета Ефимова, Ольга Костюхина, Азат Мухутдинов и Анастасия Полевова.

Также Рустам Минниханов передал АО «Радиоприбор» и Татарстанскому деревообрабатывающему комбинату свидетельства о присвоении звания «Предприятие трудовой доблести. 1941 — 1945 гг.».

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Рената Валеева