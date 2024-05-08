За 7 мая 2024 года в Казани произошло 166 ДТП

За 7 мая 2024 года в Госавтоинспекцию Казани поступило 166 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

В трех из них были пострадавшие: наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе, наезд на пешехода задним ходом во дворе и наезд на велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе.

Также за указанный период было задержано шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения и один водитель, не имеющий права управления транспортным средством.

Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений были доставлены шесть граждан.

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