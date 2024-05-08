Сборная Татарстана завоевала 244 диплома на всероссийской олимпиаде школьников

Фото: Динар Фатыхов

Сборная Республики Татарстан показала хорошие результаты на всероссийской олимпиаде школьников, завоевав 244 диплома в общем зачете по 24 предметам. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Татарстана.



Всероссийская олимпиада школьников традиционно является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России. В этом учебном году в ней приняли участие порядка семи миллионов человек. Финалистами стали 6687 старшеклассников, из них 3099 признаны победителями и призерами. Ребята завоевали 530 дипломов победителей и 2569 дипломов призеров.

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил участников олимпиады и пожелал дальнейших побед.

— Всероссийская олимпиада школьников остается самым масштабным интеллектуальным состязанием и ежегодно объединяет около 7 миллионов ребят со всей страны. Важно, что к олимпиаде активно присоединяются школьники из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Они не только приобретают новые знания, но и находят единомышленников и друзей, — отметил он.

Победители и призеры олимпиады получают привилегии при поступлении в российские вузы. Кроме того, они могут стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд страны для участия в международных олимпиадах.

Заключительный этап прошел с 18 марта по 3 мая 2024 года по 24 общеобразовательным предметам. Площадками для проведения финала олимпиады стали различные регионы России.

Информация о проведении олимпиады доступна на сайте всероссийской олимпиады школьников.

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Рената Валеева