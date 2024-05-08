В Кирове обновят автовокзал к юбилею города

В Кирове по поручению главы региона Александра Соколова идет поэтапный ремонт автовокзала. Работы начались с зала ожидания, где была создана новая система кондиционирования, обустроен детский уголок, открыта комната матери и ребенка, установлено современное освещение и новая мебель. Об этом сообщает istochnik.online.

«Вятавтодор» ведет работы в кассовом зале, а также благоустраивает прилегающую территорию. Минувшей ночью началась укладка нового асфальта на перроне. Также планируется привести в порядок пешеходные дорожки и газоны, рассказали в администрации.

Зампред правительства Кировской области Алексей Жердев рассказал, что в ходе ремонта было полностью изменено зонирование автовокзала.

— До этого здесь было множество торговых точек и мало места для пассажиров. Сейчас число мест для пассажиров выросло более чем в 2 раза. Останутся места для аптеки и почтовых товаров, будет открыт врачебный кабинет, — отметил Жердев.

По его словам предполагается, что в год юбилея Кирова пассажиропоток на автовокзале существенно увеличится. Победилово уже модернизировали, продолжается ремонт железнодорожного и автовокзала.

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Олег Исаков