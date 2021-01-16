Главное о коронавирусе на 16 января: прививка для 60% россиян, тюрьма для нарушителей карантина в Германии

Казанский ученый провел обзор всех существующих вакцин от COVID-19

В Татарстане зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19, из них 6 — завозные, 92 — контактные. 27 человек госпитализированы, 71 получают лечение на дому.



Всего на 16 января в Татарстане зарегистрировано 14 735 случаев коронавируса. Выздоровело за весь период 11 200, в том числе 49 за минувшие сутки.

Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ, профессор Альберт Ризванов провел обзор и подробно рассказал о плюсах и минусах существующих вакцин от COVID-19.



В Татарстане работают 57 пунктов вакцинации от коронавируса, их число будет увеличиваться. В Казани вакцину можно сделать в 12 медучреждениях, в Набережных Челнах — в двух, в Альметьевске — в одном.

Профессор Альберт Ризванов провел обзор и подробно рассказал о плюсах и минусах существующих вакцин от COVID-19. Фото Максима Платонова

В Минздраве Татарстана рассказали, в какие частные клиники поступит вакцина от COVID-19. Вакцина от коронавируса поступит в те частные клиники, где есть прикрепленное население по участковому принципу. Вакцина является полностью бесплатной.



В Татарстане свободны 32% коек для пациентов. По словам первого замминистра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, количество находящихся на госпитализации агрессивно падает. В Минздраве РТ видят тенденцию к снижению количества заболевших.



Татарстанцев оштрафовали на 2 млн рублей за непредоставление теста на COVID-19 после возвращения из-за границы. 1 740 человек из них не сдали ПЦР-тесты на коронавирус или не загрузили их результаты на портал госуслуг. Составлено 234 протокола, суды рассмотрели материалы в отношении 124 человек.



В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре женщины. Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев ответил на вопрос о том, почему в Татарстане от коронавируса в последнее время умирает больше женщин, чем мужчин, хотя раньше говорилось об обратном. Он уверяет, что это не связно с возбудителем и течением болезни, и «таков рок судьбы».



Во время пандемии число обращений в Минтруд Татарстана увеличилось на 70%. Рост числа обращений граждан связан с экономическим кризисом.

В Казанском танковом училище начнут вакцинацию от коронавируса. Вакцинация будет проходить на добровольной основе. Прививать военных будут вакциной «Спутник V».



В Татарстане работают 57 пунктов вакцинации от коронавируса. Фото: dw.com

Минздрав призвал провакцинировавшихся носить маски



За последние сутки в России выявили 24 092 новых случая коронавируса, выздоровели 27 311 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 544 623 человек, а выздоровевших — до 2 936 991 человека.



Зафиксировано 590 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 65 085 человек.

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора выяснили, что иммунитет после перенесенного COVID-19 сохраняется от трех до пяти месяцев, но начинает снижаться уже после третьего.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год прививочную кампанию от коронавируса смогут пройти около 60% населения России. По ее словам, вакцинация должна быть организована так, чтобы к осени сформировать коллективный иммунитет у граждан.

Россиян предупредили о начале третьей волны пандемии коронавируса. Вероятно, она будет не слабее второй, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.



Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян, сделавших прививку от COVID-19, продолжать носить маски. По его словам, вакцинированные могут быть переносчиками вируса.



В Роспотребнадзоре сообщили, что в России за время пандемии выявили более 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Однако они не опасны, поскольку не влияют на течение COVID-19.



В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден. По словам специалистов, в стране наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, в ближайшее время в России зарегистрируют третью отечественную вакцину от COVID-19. Ее разработал центр им. М.П. Чумакова.



Анна Попова сообщила, в ближайшее время в России зарегистрируют третью отечественную вакцину от COVID-19. Фото: kremlin.ru

Предсказания катастрофы от китайских ученых



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 93 850 637 человек, 2 009 217 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (23 530 463). На второй строчке — Индия (10 542 841), на третьей — Бразилия (8 393 492). Россия на четвертом месте (данные университета — 3 483 531).



Больше всего смертей зафиксировано в США (392 106). За ними следуют Бразилия (208 246), Индия (152 093), Мексика (139 022) и Италия (87 448).

