Во время пандемии число обращении в Минтруд Татарстана увеличилось на 70%

За прошлый год Минтруд Татарстана получил 18,4 тысяч письменных и устных обращений граждан. Это на 71% больше, чем за 2019 год, рассказала глава ведомства Эльмира Зарипова на заседании коллегии Минтрудсоцзащиты РТ.

Рост числа обращений граждан связан с пандемией коронавируса и экономическим кризисом.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, Минтруд работает в системе РТ «Народный контроль». За 2020 год в системе опубликовано 577 уведомлений, это на 51% больше по сравнению с 2019 годом. Активнее всего пользователи подавали уведомления по категории «Доступная среда» — 453 уведомления, или 78,5% от общего количества, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день в Татарстане примерно 289 тысяч человек живут за чертой бедности.



Татьяна Леухина