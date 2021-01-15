В Роспотребнадзоре анонсировали регистрацию вакцины от COVID-19 центра им. Чумакова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, в ближайшее время в России зарегистрируют третью отечественную вакцину от COVID-19. Ее разработал центр им. М.П. Чумакова.



«Институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хороши и очень показательны», — приводит ТАСС слова Поповой.

Главный санитарный врач РФ обратила внимание, что Россия — единственная страна в мире, где разработали три эффективные вакцины от коронавируса: «Это редчайший случай, это уникально, и в этом наша прекрасная страна далеко впереди».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, вакцина от COVID-19 центра им. М.П. Чумакова содержит не отдельные элементы, а цельный инактивированный вирус, благодаря чему она дает полный набор всех антигенов коронавируса, а это дает полный набор всех антител.

Татьяна Демина