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В Роспотребнадзоре анонсировали регистрацию вакцины от COVID-19 центра им. Чумакова

11:40, 15.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре анонсировали регистрацию вакцины от COVID-19 центра им. Чумакова
Фото: pixnio.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, в ближайшее время в России зарегистрируют третью отечественную вакцину от COVID-19. Ее разработал центр им. М.П. Чумакова.

«Институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хороши и очень показательны», — приводит ТАСС слова Поповой.

Главный санитарный врач РФ обратила внимание, что Россия — единственная страна в мире, где разработали три эффективные вакцины от коронавируса: «Это редчайший случай, это уникально, и в этом наша прекрасная страна далеко впереди».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, вакцина от COVID-19 центра им. М.П. Чумакова содержит не отдельные элементы, а цельный инактивированный вирус, благодаря чему она дает полный набор всех антигенов коронавируса, а это дает полный набор всех антител.

Татьяна Демина
Общество
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