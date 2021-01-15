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В Казанском танковом училище начнут вакцинацию от коронавируса

14:41, 15.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казанском танковом училище начнут вакцинацию от коронавируса
Фото: Максим Платонов (архив)

В ближайшие дни офицеров и преподавателей Казанского танкового командного училища начнут прививать от коронавируса. Вакцинация будет проходить на добровольной основе.

Прививать военных будут вакциной «Спутник V», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: mos.ru

Перед началом процедуры каждый пациент проходит медицинский осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний получает дозу компонента нового препарата.

Вакцинация уже стартовала в Вольском военном институте материального обеспечения в Саратовской области. Кроме того, прививочная кампания коснется сотрудников Пензенского артиллерийского института и Сызранского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» (Вертолетное училище в Самарской области).

ОбществоМедицина Татарстан
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