В Казанском танковом училище начнут вакцинацию от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В ближайшие дни офицеров и преподавателей Казанского танкового командного училища начнут прививать от коронавируса. Вакцинация будет проходить на добровольной основе.

Прививать военных будут вакциной «Спутник V», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: mos.ru

Перед началом процедуры каждый пациент проходит медицинский осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний получает дозу компонента нового препарата.

Вакцинация уже стартовала в Вольском военном институте материального обеспечения в Саратовской области. Кроме того, прививочная кампания коснется сотрудников Пензенского артиллерийского института и Сызранского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» (Вертолетное училище в Самарской области).