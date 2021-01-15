Минздрав Татарстана: в республике свободны 32% коек для пациентов

В Татарстане свободны 32% коек для пациентов. «Обстановка в медицинских учреждениях в целом нас радует, количество находящихся на госпитализации у нас агрессивно падает, и сегодня уже почти 32% у нас свободных коек для приема пациентов. Мы видим тенденцию к снижению, и это нас действительно обнадеживает на то, что эпидпроцесс утихает», — сказал первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

67 человек находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 58 из них болеют коронавирусом.

В декабре сообщалось, что в Татарстане больными коронавирусом занято 3,8 тысячи коек. Всего в Татарстане насчитывается 4 700 коек.