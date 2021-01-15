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Число умерших от COVID-19 в мире превысило 2 миллиона

21:45, 15.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 2 миллиона
Фото: Максим Платонов (архив)

В мире число смертей от коронавируса достигло 2 002 468. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Больше всего умерших пациентов зарегистрировано в Америке (390 195), в Бразилии (207 095) и в Индии (151 918).

Фото: скриншот

Всего выявлено 93 418 283 случая заражения COVID-19.

Сегодня в Татарстане подтвердились 4 новые случая смерти от коронавируса. Всего в республике зафиксированы уже 218 летальных случаев.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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