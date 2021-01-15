Попова: за год от коронавируса можно привить 60% населения России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год прививочную кампанию от коронавируса смогут пройти около 60% населения России.

По ее словам, вакцинация должна быть организована так, чтобы к осени сформировать коллективный иммунитет у граждан, передает ТАСС.

Фото: minzdrav.gov.ru

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден. По словам специалистов, в стране наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19.



Евгений Калашников