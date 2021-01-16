Вакцины от коронавируса — детальный обзор преимуществ и недостатков

Профессор КФУ — о плюсах и минусах существующих вакцин от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Насколько эффективны вакцины от коронавируса, созданные в рекордно короткие сроки? Какие нежелательные эффекты и побочные реакции возможны после прививки? Существуют ли альтернативные способы обезопасить себя от COVID-19? На эти вопросы в обзоре вакцин отвечает директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ, профессор Альберт Ризванов. «Реальное время» первым публикует обзор.

Старт широкой вакцинации в России



Все готово к старту масштабной вакцинации населения с 18 января. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на просьбу президента РФ Владимира Путина уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения. При этом несколько опросов, проведенных среди населения, показали, что большинство «экономически активных» жителей страны против вакцинации. Так, рекрутинговая компания Superjob опросила 1,6 тысячи респондентов, и 44% высказались против. Только 22% готовы привиться любой из зарегистрированных вакцин.

За длительный период пандемии мнение общества о вакцинации остается неоднозначным, поскольку многие опасаются побочных эффектов. Людей волнует, достаточно ли безопасны прививки, разработанные в рекордные сроки, и достаточно ли изучены возможные побочные действия.

Фото: nso.ru

За длительный период пандемии мнение общества о вакцинации остается неоднозначным, поскольку многие опасаются побочных эффектов

Состав вакцин

Условно вакцины можно разделить на две группы:

классические (рекомбинантные, пептидные и вирусинактивированные генные вакцины (векторные и мРНК-вакцины).

Последние существенно отличаются от классических прививок и вырабатывают иммунный ответ на генном уровне. Такие вакцины содержат не сам вирус или белок, а генетический материал коронавируса SARS-COV-2 (возбудитель COVID-19).

Векторные вакцины используют безопасные для людей вирусы, которые не способны размножаться в организме человека (векторы). В их состав встроен ген — небольшой участок генома коронавируса. Попав в организм, такая вакцина проникает в клетку, которая считывает генетическую информацию и начинает синтезировать патоген-специфические антигены/белки, которые и вызывают иммунную реакцию. То есть вакцина содержит не сам вирусный антиген, а генетическую инструкцию, чтобы клетка сама синтезировала его.

Классические вакцины основаны на введение в организм уже готовых антигенов, которые могут представлять собой очищенные вирусные белки, фрагменты вирусных белков (пептиды) или целые инактивированные (убитые) вирусные частицы.



Наиболее частые реакции и побочные эффекты от новых вакцин:

опухоль и покраснение места укола, болевые ощущения

слабость

температура

головная боль и боль в суставах

Фото: nso.ru

Небольшое недомогание — это нормальная реакция организма, которая показывает, что вакцина действует

Обычно симптомы бывают непродолжительными и проходят достаточно легко. Небольшое недомогание — это нормальная реакция организма, которая показывает, что вакцина действует. Она воздействует на иммунитет и активирует защитные функции организма от «ложной» инфекции, за которую он принимает введенный препарат.



О подобных реакциях организма сообщалось производителями вакцин немецкой компании BioNTech, американской Pfizer, британской AstraZeneca, американской Moderna и российской «Спутник V».

В отдельных случаях прививка способна вызвать тяжелые побочные эффекты, например, сильную аллергическую реакцию и анафилактический шок — сильную иммунную реакцию организма на раздражитель/аллерген, при которой могут поражаться кожные и слизистые оболочки, а также пищеварительная, дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Необходимо отметить, что подобные прецеденты довольно редки и составляют доли процента от числа вакцинируемых. Рассмотрим подробнее каждую вакцину.



Риски и побочные эффекты мРНК-вакцин

BioNTech и Pfizer

Фото: dw.com

Вакцина BNT162b2 (BioNTech и Pfizer) первой была зарегистрирована в Евросоюзе. В ее основе, как и в вакцине от американской компании Moderna, находится матричная РНК, кодирующая ген шпилечного (спайкового) белка S коронавируса.

Во время клинических испытаний она не вызвала у его участников никаких серьезных побочных эффектов. Такая типичная реакция на прививку, как слабость и головная боль, у пожилых людей проявлялась редко и в основном в мягкой форме.

Зафиксированы единичные случаи сильной аллергической реакции — у одного американца и двух британцев произошел анафилактический шок, сопровождавшийся покраснением кожи и одышкой. Поэтому британские органы здравоохранения предупредили аллергиков об опасности для них прививки.

Преимуществом мРНК-вакцин является то, что в организм человека вводится чистый препарат дезоксирибонуклеиновой кислоты (РНК), которая сама по себе абсолютно безопасна.

При этом иммунный ответ формируется именно на тот антиген (S-белок), который закодирован в эту мРНК. Иммунный ответ на S-белок приводит к появлению как нейтрализующих антител, связывающих и уничтожающих вирусные частицы, так и к появлению цитотоксических Т-лимфоцитов, уничтожающих зараженные клетки и, таким образом, препятствующие распространению вирусной инфекции.

Такие вакцины можно разрабатывать быстро, используя последние достижения молекулярной биологии и генетики.

Недостатком мРНК-вакцин служит то, что это новая технология, ранее не использованная в здравоохранении. Несмотря на то, что с научной точки зрения вакцина абсолютно безопасна, требуются длительные наблюдения за ее фактической безопасностью и эффективностью. Кроме того, липидные наночастицы в составе вакцины могут служить аллергенами и обладать токсичностью, особенно при передозировке. Существенным недостатком вакцины BNT162b2 является сверхнизкая температура ее хранения (-70°С), что существенно затрудняет ее транспортировку и применение.

Moderna

Фото: dw.com

Вакцина mRNA-1273 по своему составу очень похожа на препараты BioNTech и Pfizer. Во время клинических исследований участники, по данным производителя и контрольных органов, хорошо переносили прививку. Поствакцинальная реакция была мягкой и непродолжительной. У 9,7% человек, привитых mRNA-1273 была зафиксирована общая слабость. Небольшая часть участников исследований испытала аллергическую реакцию на прививку, а в единичных случаях даже паралич лицевого нерва. Однако пока научно не доказано, что эта реакция связана непосредственно с прививкой.



В отличие от Pfizer, вакцину Moderna можно хранить при температуре 2—8°C до 30 дней или при -20°C до 6 месяцев.



Остальные преимущества и недостатки те же самые, что и для вакцины Pfizer.

Векторные вакцины

AstraZeneca

Фото: dw.com

Вакцина AZD1222 британско-шведской компании AstraZeneca представляет собой векторную вакцину на основе аденовируса шимпанзе ChAdOx1, несущего ген S-белка коронавируса. Она вызывала у пациентов типичные реакции: боль на месте укола, головную и мышечную боль. При этом поствакцинальные реакции у пожилых пациентов проявлялись реже и протекали мягче.

Стоит отметить, что во время клинических исследований этой вакцины произошел инцидент: у одного из участников после прививки началось воспаление спинного мозга, что привело к гибели пациента. Исследование было приостановлено, пока эксперты не установили, что воспаление не связано с прививкой.

Преимуществом всех векторных вакцин является то, что они эффективно вызывают гуморальный и клеточный иммунитет, так как вектор, попадая в клетку, воспринимается организмом как активная вирусная инфекция.

Как и в случае мРНК вакцин, недостатком векторных вакцин служит то, что это новая технология, ранее не использованная в здравоохранении. Несмотря на то, что с научной точки зрения вакцина безопасна, требуются длительные наблюдения за ее фактической безопасностью и эффективностью. Есть шанс, что у человека уже есть иммунитет против аденовирусов, которые вызывают другие заболевания человека. Такой иммунитет может снизить эффективность вакцины или даже привести к иммунологической реакции.

Именно поэтому AstraZeneca использовала в качестве вектора аденовирус шимпанзе, который отличается от аденовирусов человека, что по мнению ученых должно снизить риски иммунологических реакций. В то же время, при первой иммунизации может выработаться иммунитет против вектора, что может привести к снижению эффективности при повторной и последующих иммунизациях (ревакцинациях).

«Спутник V»

Фото: mos.ru

Первая в мире зарегистрированная векторная вакцина на основе новой технологической платформы — аденовирусов человека Ad26 и Ad5, несущих ген S белка коронавируса. Разработана в НИЦЭМ им. Гамалеи, Россия. В проводимом в России пострегистрационном клиническом исследовании «Спутник V» участвовали 40 000 добровольцев.

Эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 91,4% подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%.

Спутник V хранится при температуре -18°C. Одна ампула содержит пять доз. При этом после разморозки она должна использоваться в течение 30 минут. Существует и лиофилизированный (сухой) вариант вакцины «Гам-КОВИД-Вак-Лио», который хранится при 2—8°C, но он пока находится на стадии клинических исследований.

Как и в случае с вакциной AstraZeneca, существует шанс, что у пациента уже есть иммунитет против аденовирусов человека. Такой иммунитет может снизить эффективность вакцины или даже привести к иммунологической реакции. Именно поэтому в состав «Спутник V» входит два компонента на основе разных аденовирусов (Ad26 и Ad5). При этом шансы на то, что иммунитет есть против обоих векторов минимален, а значит хотя бы один из компонентов вакцины сработает в полную силу.

В то же время, при первой иммунизации может выработаться иммунитет против вектора, что может привести к снижению эффективности в будущем. То есть остается открытым вопрос, можно ли будет применять другие вакцины на этой же технологической платформе в будущем теми же пациентами.

Это актуально в случае внесения вакцины в ежегодный календарь прививок, однако проблема не актуальна в рамках текущей пандемии. Требуются дополнительные исследования и наблюдения, не приведет ли иммунитет к аденовирусному вектору к другим побочным эффектам, например антителозависимому усилению не только коронавирусных, но и аденовирусных инфекций человека.

«ЭпиВакКорона»

Фото: nso.ru

Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия. В ее состав входят три синтетических пептида, представляющие собой фрагменты белка 8 коронавируса. Вакцина хранится в сухом виде при 2-8°C.

Вакцина основана на классической технологии, широко используемой при создании вакцин. Она позиционируется как ареактогенная, то есть не вызывающая сильные побочные иммунологические реакции и может применяться для всех возрастов и аллергиков, а также для реиммунизации.

Однако пептиды, входящие в состав вакцины, вызывают иммунный ответ только на малую часть вируса, причем на неструктурный белок 8 (а не поверхностный шпилечный белок S), что не приводит к образованию нейтрализующих антител.

«Ковивак»

Фото: vesti.ru

Вакцина «Ковивак» (пока это рабочее название) разработана ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», Россия. Выполнена по традиционной технологии, по которой вирус выращивается в биореакторах на клетках Vero, собирается и убивается (инактивируется), чтобы он уже не мог вызывать заболевание. Клинические исследования на данный момент не завершены и данных об эффективности и безопасности вакцины в свободном доступе нет.

Наличие целого убитого вируса обеспечивает наиболее комплексный иммунный ответ на все вирусные белки.

В то же время, при производстве вакцины есть риски загрязнения ксеногенным материалом (остатки клеток Vero, используемые для размножения вируса). Кроме того, в связи со сложным составом вакцина может вызывать менее предсказуемый иммунный ответ, сильно варьирующийся между пациентами. Да и эффективность таких вакцин иногда бывает не самой высокой.

Именно поэтому современные вакцины переходят на другие технологические платформы, которые гарантируют точный состав вакцины и максимально сильный иммунный ответ. Однако это хорошо зарекомендовавшая себя десятилетиями технология, а «старый конь борозды не испортит» (хотя и глубоко не вспашет…).

Заявленная эффективность вакцин

Компания Pfizer заявляет о 95-процентной защите своей вакцины от Covid-19. При этом заявление сделано на основе 170 заболевших (общее число участников испытаний — 40 тысяч), из которых настоящую вакцину получили лишь восемь человек. Известны единичные случаи сильных аллергических реакций (на уровне одного случая на 100 000 вакцинированных). На днях на сайте норвежского агентства лекарственных средств была опубликована информация о 23 пациентах домов престарелых, умерших после вакцинации вакциной Pfizer. Однако стоит отметить, что это были люди старше 80 лет, страдающие целым букетом хронических заболеваний, а вакцина тестировалась на людях 18—65 лет. В Норвегии каждую неделю умирают около 400 постояльцев домов престарелых от естественных причин. На этом фоне определить, что послужило причиной смерти достаточно сложно.

Любая вакцина — это дополнительный стресс для организма. В общем, ситуация как у Филатова в сказке: «Он на вкус хотя и крут, и с него, бывает, мрут, но какие выживают — те до старости живут!..». Власти страны продолжают программу вакцинации. Как и власти Израиля, все население которого планируют вакцинировать в течении следующих 2-3 месяцев.

Из 30 тысяч добровольцев, участвующих в эксперименте компании Moderna, Covid-19 диагностирован у 95 человек, 90 из них в группе плацебо. Таким образом эффективность вакцины заявлена на уровне 94,5%.

В начале 2021 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в регионы страны поставлено 1,5 миллиона доз вакцины и привиты уже более 800 тысяч человек. Фото: kremlin.ru

А вот «Спутник V» уже стали применять в ряде стран. Прививка доступна не только в России, но и в Беларуси, Аргентине, а также в Бразилии, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах. Официально заявлено, что вакцина эффективна на уровне 92%.

В начале 2021 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в регионы страны поставлено 1,5 миллиона доз вакцины и привиты уже более 800 тысяч человек. Согласно цифрам Минздрава, из побочных эффектов у пациентов регистрируют лишь обычные поствакцинальные реакции, такие как головная боль и повышенная температура. Статистика в Аргентине говорит, что подобные реакции на прививку выявлены у 317 из 32 тысяч человек, получивших вакцину. О тяжелых побочных эффектах от прививки «Спутником V» нет данных.

О вакцине центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» известно, что ее эффективность заявлена на уровне 92%. Тяжелых побочных эффектов не выявлено.

Вакцина AstraZeneca показала разную эффективность при разных способах применения. В случае, когда первая и вторая доза вакцины были полными, эффективность составила 62% (на основе данных 8 895 пациентов). Однако если первая доза была половинчатой, а вторая полная, то эффективность была на уровне 90% (на основе данных 2 741 пациента). В результате среднюю эффективность определили как 70%. Этого достаточно, чтобы уверенно преодолеть порог эффективности 50%, установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как минимальный для вакцин. Причины такой разницы эффективности двух исследований пока не понятны. Возможно, именно это подвигнуло AstraZeneca на сотрудничество с центром Гамалея. Действительно, объединив вакцины на основе разных аденовирусных векторов можно обеспечить более высокую эффективность препарата, обойдя иммунный щит организма от самого вектора. Ну а для «Спутника V» это может стать лазейкой на европейский рынок.

Подавляющее большинство вакцин, который сейчас разрабатываются и применяются, подразумевают две инъекции. Первая приводит к выработке иммунитета, а вторая «закрепляет» и усиливает иммунитет. Считается, что иммунитет против COVID-19 после вакцинации сохранится в течении одного года, но это не точные данные. Пока известно, что антитела в крови большинства, но не всех (!), переболевших COVID-19 сохраняются на достаточно высоком уровне 6—8 месяцев, хотя и постепенно снижаются. Поживем — увидим.

Фото: nso.ru

Подавляющее большинство вакцин, который сейчас разрабатываются и применяются, подразумевают две инъекции. Первая приводит к выработке иммунитета, а вторая «закрепляет» и усиливает иммунитет

Подведем итог — на чаше весов преимущества и риски. Что перевесит?

На этот вопрос каждый должен ответить сам, взвесив все «за» и «против». Хороша ложка к обеду, а вакцина во время эпидемии. Ведь риски, связанные с самой коронавирусной инфекцией на несколько порядков выше рисков, связанных с побочными эффектами от самих вакцин. К сожалению, на данный момент производственные мощности не позволяют обеспечить вакциной все население. Для наращивания производства понадобится некоторое время.

Сейчас высказываются опасения, что со временем в результате мутаций изменится структура вирусных белков и они станут менее уязвимыми к препаратам. Сообщения о новых штаммах коронавируса периодически будоражат общественность (например, «британский» штамм).

Хороша ложка к обеду, а вакцина во время эпидемии. Ведь риски, связанные с самой коронавирусной инфекцией на несколько порядков выше рисков, связанных с побочными эффектами от самих вакцин

Однако все перечисленные выше вакцины вырабатывают иммунный ответ на многие вирусные эпитопы, а значит иммунная система все равно узнает коронавирус. То есть вакцины сохранят свою эффективность.

Скорее всего, новая коронавирусная инфекция станет сезонной, пополнив ряды вирусов, ежегодно вызывающих ОРВИ, а вакцины против COVID-19 войдут в национальный календарь профилактических прививок, как и вакцины от гриппа. Стоит отметить, что вакцины против COVID-19 скорее всего будут не стерилизующими, то есть полностью защищающими от инфекции. Даже вакцинированный человек может заразиться. Тем более что для формирования наиболее полного иммунитета требуется получить обе инъекции и должен пройти хотя бы месяц. Однако польза вакцин неоспорима. Во-первых, они значительно снизят число заразившихся. А, во-вторых, даже если человеку не повезет, и он заразится, то не позволят протекать инфекции в средней и тяжелой форме. Так что не считайте, что если вы привились, то невозможно заболеть. Продолжайте соблюдать рекомендации Минздрава.

Фото: Максим Платонов

Уже сегодня возможности КФУ позволяют проводить дополнительные медицинские анализы для оценки рисков возникновения побочных эффектов при вакцинации и эффективности самой вакцинации, отслеживая уровень антител (титр антител) в крови

Университетская клиника Казанского федерального университета станет участником масштабной вакцинации против COVID-19. Кроме того, уже сегодня возможности КФУ позволяют проводить дополнительные медицинские анализы для оценки рисков возникновения побочных эффектов при вакцинации и эффективности самой вакцинации, отслеживая уровень антител (титр антител) в крови. Они проводятся в научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины КФУ. В центре также доступна услуга хранения плазмы крови переболевших пациентов с антителами для персонального использования.

В заключении стоит отметить еще раз, что можно бесконечно копаться и находить недостатки в любой из вакцин. Искать «песчинку в глазу» вакцины, но при этом не замечать «бревна» COVID-19. Однако следует помнить, что последствия COVID-19 в тысячи раз серьезнее, чем потенциальные побочные эффекты от вакцин. Золотое правило медицины — легче предупредить, чем лечить.

Альберт Ризванов