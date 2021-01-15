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Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу

22:59, 15.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу
Фото: pixnio.com

Компания Pfizer со следующей недели временно сокращает поставки вакцины от коронавируса в Норвегию и остальную часть Европы. Это связано с модернизацией производственных мощностей.

Норвегия недополучит 7,8 тысячи доз на третьей неделе года, отметили в Институт общественного здравоохранения страны.

Фото: kzn.ru

— Сейчас не ясно, сколько времени потребуется Pfizer, чтобы вернуться к максимальной производительности, — передает «РИА Новости» сообщение института.

Ранее стало известно, что в текущем году Россия не будет закупать вакцину от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech. В 2021 году производители препарата планируют поставлять препарат только в страны, с которыми она уже заключила госконтракт.

ОбществоМедицина
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