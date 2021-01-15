В Минздраве Татарстана рассказали, в какие частные клиники поступит вакцина от COVID-19
Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что вакцина от коронавируса поступит в те частные клиники, где есть прикрепленное население по участковому принципу.
Он напомнил, что вакцина является полностью бесплатной.
Ранее сообщалось, что в Татарстане увеличат количество пунктов, где можно сделать вакцину от коронавируса.ОбществоМедицина Татарстан
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