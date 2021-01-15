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В Минздраве Татарстана рассказали, в какие частные клиники поступит вакцина от COVID-19

16:59, 15.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве Татарстана рассказали, в какие частные клиники поступит вакцина от COVID-19
Фото: mos.ru

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что вакцина от коронавируса поступит в те частные клиники, где есть прикрепленное население по участковому принципу.

Он напомнил, что вакцина является полностью бесплатной.

Фото: скриншот трансляции

Ранее сообщалось, что в Татарстане увеличат количество пунктов, где можно сделать вакцину от коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
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