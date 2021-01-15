Россиян предупредили о начале третьей волны пандемии коронавируса
Наступивший год будет ненамного легче предыдущего. Сейчас начинается третья волна пандемии коронавируса. Вероятно, она будет не слабее второй, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
— Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет, — передает его слова «РИА Новости».
2021 год будет сложным, и правительству придется принимать новые меры поддержки. Уже сейчас власти приняли решение о продлении введенных в прошлом году антикризисных мер, заметил Кудрин.
Сегодня в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден. В стране наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым