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Россиян предупредили о начале третьей волны пандемии коронавируса

18:54, 15.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Россиян предупредили о начале третьей волны пандемии коронавируса
Фото: Ринат Назметдинов

Наступивший год будет ненамного легче предыдущего. Сейчас начинается третья волна пандемии коронавируса. Вероятно, она будет не слабее второй, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

— Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет, — передает его слова «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов

2021 год будет сложным, и правительству придется принимать новые меры поддержки. Уже сейчас власти приняли решение о продлении введенных в прошлом году антикризисных мер, заметил Кудрин.

Сегодня в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден. В стране наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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