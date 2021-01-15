Российские ученые выяснили, сколько держится иммунитет к COVID-19 у переболевших

Иммунитет после перенесенного COVID-19 сохраняется от трех до пяти месяцев, но начинает снижаться уже после третьего. Такие данные предварительных исследований озвучил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

— После переболевания иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета, — передает ТАСС его слова.

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В Татарстане почти все исследуемые на коллективный иммунитет к COVID-19 переболели бессимптомно. Всего были протестированы 2 947 человек из всех муниципалитетов РТ. Среди обследуемых 94,4% перенесли коронавирус бессимптомно.



Татьяна Леухина