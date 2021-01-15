В Минздраве призвали граждан носить маски после вакцинации от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян, сделавших прививку от COVID-19, продолжать носить маски. По его словам, вакцинированные могут быть переносчиками вируса.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета», — приводит ТАСС слова Мурашко.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он обратил внимание, что в абсолютном большинстве случаев вакцинация надежно защищает граждан от тяжелого течения болезни, но не гарантирует, что человек перестанет быть переносчиком вируса.

Ранее врач рассказала, что маска на улице необходима лишь при большом скоплении людей, например на остановке общественного транспорта. В иных случаях ее лучше не надевать, поскольку на морозе она быстро намокает и охлаждается.



Татьяна Демина