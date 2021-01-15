В Татарстане увеличат количество пунктов, где можно сделать вакцину от коронавируса

В Татарстане работают 57 пунктов вакцинации от коронавируса, их число будет увеличиваться. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.



В Казани вакцину можно сделать в 12 медучреждениях, в Набережных Челнах — в двух, в Альметьевске — в одном.

«Связано с особенностями — с процессом маршрутизации, хранения вакцины, достаточно жесткие требования. На сегодняшний день присутствующая в учреждениях вакцина требует хранения при -18. Каждый флакон содержит пять доз для вакцинирования пяти человек», — сказал Абашев, отметив, что на прививку должны одновременно прийти пять человек.

Количество пунктов, по его словам, будет наращиваться, вакцину можно будет сделать в каждой территориальной поликлинике, которая имеет прикрепленное население. Также будут организованы выездные прививочные мероприятия в трудовых коллективах.

Сейчас Минздрав видит проблему в том, что необходимо составить листы ожидания. По телефону поликлиники уже можно записаться на вакцинацию, и когда препарат поступит, то с человеком свяжутся. С 18 января можно будет записаться через госуслуги.



Президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса всех россиян со следующей недели. Российские власти готовы запустить массовую вакцинацию от коронавируса уже с 18 января 2021 года.

