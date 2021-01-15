В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане за сутки подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Всего в республике зафиксированы уже 218 летальных случаев.

От COVID-19 умерли четыре женщины 1936, 1939, 1955 и 1968 годов рождения, сообщает татарстанский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: Илья Репин (архив)

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Напомним, за последние сутки в республике официально заразились SARS-CoV-2 еще 96 человек. Всего на 15 января в Татарстане зарегистрировано 14 637 случаев коронавируса.





Евгений Калашников