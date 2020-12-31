Главное о коронавирусе на 31 декабря: уникальные препараты ФМБА и засекреченные исследования Китая

Улицы в честь врачей

В Татарстане зарегистрировано 95 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, остальные контактные. 27 человек госпитализированы, 68 получают лечение на дому.

Всего на 31 декабря в Татарстане зарегистрировано 13 284 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 10 719, в том числе 21 за минувшие сутки. Умерли за весь период 189 человек.

Жительница Нижнекамска предложила назвать новые улицы именами врачей, борющихся с коронавирусом.

92-летняя жительница Казани Зинаида Бодрягина сделала прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Решение пройти вакцинацию пенсионерка приняла самостоятельно. Прививку от COVID-19 сделали и два ее внука.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сообщил, что обязательно сделает прививку от COVID-19.

В Татарстане сегодня зарегистрировали еще четыре случая смерти от коронавируса. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали женщины 1935, 1957 и 1958 годов рождения и мужчина 1953 года рождения.

Все экипажи гоночной команды «КАМАЗ-мастер» допущены к старту в ралли-гонке «Дакар» — все члены российской команды получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.

В Татарстане в местах большого скопления людей появились специализированные контейнеры для сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты (СИЗ), объем использования которых сильно возрос во время пандемии коронавируса.

В пандемию в Татарстане умерли 20 медицинских сотрудников. В государственной системе здравоохранения работали 12 из них, рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Сроки испытаний вакцины на детях и беременных



За последние сутки в России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса, выздоровели 228 922 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 3 159 297 человек, а выздоровевших — до 2 554 340 человек.

Зафиксировано 593 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 57 019 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 90,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 445 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 663,1 тыс. человек.



При условии вакцинации как минимум 50% населения России к осени 2021 года страна вернется к более-менее прежнему образу жизни, рассказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

В Роспотребнадзоре посоветовали пациентам, проходящим лечение от коронавируса, воздержаться от употребления алкоголя в новогоднюю ночь.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в мире зафиксировано не более 50 повторных случаев заболевания коронавирусом.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало и запатентовало два уникальных препарата для лечения COVID-19.

Минздрав РФ разрешил проведение клинического исследования препарата-антидота для лечения коронавируса, разработанного в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). На первой фазе испытаний ученые проверят безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев.

Центр имени Гамалеи планирует подать в Минздрав разрешительный пакет документов для испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях и беременных через 1—1,5 месяца, сообщил глава центра Александр Гинцбург.

Создатель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, у которого более недели назад подтвердился коронавирус, переведен из обычной палаты в реанимацию. На фоне коронавирусной инфекции у Грачевского развилась пневмония.

Пять китайских штаммов на Украине



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 82 709 354 человека, 1 805 035 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (19 740 471). На второй строчке — Индия (10 266 674), на третьей — Бразилия (7 619 200). Россия на четвертом месте (3 100 018, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 657 624).

Больше всего смертей зафиксировано в США (342 318). За ними следуют Бразилия (193 875), Индия (148 738), Мексика (124 897) и Италия (73 604).

Госуправление Китая по контролю над продуктами питания и лекарственными препаратами одобрило широкое применение вакцины от коронавируса производства China National Biotec Group (CNBG).

В Китае у исследователей летучих мышей конфисковали образцы материалов, которые они собрали в сети пещер в провинции Юнань. Журналисты выяснили, что власти КНР активно контролируют все исследования происхождения коронавируса, не допуская публикации некоторых из них. Все выводы ученых согласуются с правительством Китая.

Врач Коити Хирахата из токийской клиники Hirahata clinic рассказал, что последствия перенесенного коронавируса иногда намного страшнее самого заболевания: более трети пациентов (включая детей), у кого проявились последствия коронавируса, стали лежачими больными после COVID-19.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уходящий 2020 год стал самым трудным за 15 лет ее пребывания у власти и что пандемия коронавируса остается «политическим, социальным и экономическим вызовом века».

На Украине сообщили о циркулировании в стране пяти штаммов коронавирусной инфекции, и все они входят в глобальную генетическую линию родом из Китая. Британской мутации COVID-19 в стране не обнаружено.

Маргарита Головатенко