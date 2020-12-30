Новости общества

13:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстан поступили спецконтейнеры для утилизации масок и перчаток

12:52, 30.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстан поступили спецконтейнеры для утилизации масок и перчаток
Фото: pixabay.com

В Татарстане в местах большого скопления людей появились специализированные контейнеры для сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты (СИЗ). Такой сбор использованной продукции обеспечит ее безопасную переработку, сообщает ТАСС.

В боксах установлена емкость, дезинфицирующая спецсоставом использованные маски и перчатки, объем использования которых сильно возрос во время пандемии коронавируса.

Контейнеры расположились в школах, торговых центрах, рядом с ресторанами и автобусными остановками, рядом с отелями. Они установлены в десяти регионах России, в том числе в Сочи, Краснодаре, Томске, Тамбовской, Мурманской области, Республике Крым. Первые боксы появились в Москве и Московской области.

Фото: pixabay.com

Установка контейнеров реализуется в рамках партнерства ГК «Экобокс» и корпорации «Росхимзащита» госкорпорации «Ростех».

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем