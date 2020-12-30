В Татарстан поступили спецконтейнеры для утилизации масок и перчаток
В Татарстане в местах большого скопления людей появились специализированные контейнеры для сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты (СИЗ). Такой сбор использованной продукции обеспечит ее безопасную переработку, сообщает ТАСС.
В боксах установлена емкость, дезинфицирующая спецсоставом использованные маски и перчатки, объем использования которых сильно возрос во время пандемии коронавируса.
Контейнеры расположились в школах, торговых центрах, рядом с ресторанами и автобусными остановками, рядом с отелями. Они установлены в десяти регионах России, в том числе в Сочи, Краснодаре, Томске, Тамбовской, Мурманской области, Республике Крым. Первые боксы появились в Москве и Московской области.
Установка контейнеров реализуется в рамках партнерства ГК «Экобокс» и корпорации «Росхимзащита» госкорпорации «Ростех».ОбществоМедицина Татарстан
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