В Роспотребнадзоре призвали пациентов с коронавирусом не пить алкоголь на Новый год

В Роспотребнадзоре посоветовали пациентам, проходящим лечение от коронавируса, воздержаться от употребления алкоголя в новогоднюю ночь.

«Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных несовместим с приемом алкоголя, это абсолютная аксиома», — приводит «РИА Новости» слова главы ведомства Анны Поповой.

Фото: realnoevremya.ru

Она также отметила, что пациентам следует посоветоваться с врачом.

Ранее главный нарколог Минздрава Татарстана Резеда Хаева назвала мифом то, что алкоголь помогает снизить риск заболевания коронавирусом: «Любой алкоголь в любом случае действует на иммунитет, и злоупотребление алкоголем вызывает снижение иммунитета. И организм становится более восприимчивым к инфекционным заболеваниям».



Татьяна Демина