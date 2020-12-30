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В пандемию в Татарстане от коронавируса умерли 14 медработников

11:06, 30.12.2020
В пандемию в Татарстане от коронавируса умерли 14 медработников
Фото: realnoevremya.ru

В пандемию в Татарстане от коронавируса умерли 14 медицинских сотрудников. В государственной системе здравоохранения работали 12 из них, рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Также в ведомстве предоставили статистику летальных случаев по округам:

  • Центральный 43,7%,
  • Северо-Восточный округ 39,7%,
  • Нижнекамский округ — 4%,
  • Юго-Восточный округ — 8,5%,
  • Закамский округ — 4,8%.

Напомним, что в Татарстане зарегистрировано 185 летальных случаев коронавирусной инфекции.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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