В пандемию в Татарстане от коронавируса умерли 14 медработников

В пандемию в Татарстане от коронавируса умерли 14 медицинских сотрудников. В государственной системе здравоохранения работали 12 из них, рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



Также в ведомстве предоставили статистику летальных случаев по округам:

Центральный 43,7%,

Северо-Восточный округ 39,7%,

Нижнекамский округ — 4%,

Юго-Восточный округ — 8,5%,

Закамский округ — 4,8%.

Напомним, что в Татарстане зарегистрировано 185 летальных случаев коронавирусной инфекции.

Ольга Плешкова