В пандемию в Татарстане от коронавируса умерли 14 медработников
В пандемию в Татарстане от коронавируса умерли 14 медицинских сотрудников. В государственной системе здравоохранения работали 12 из них, рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Также в ведомстве предоставили статистику летальных случаев по округам:
- Центральный 43,7%,
- Северо-Восточный округ 39,7%,
- Нижнекамский округ — 4%,
- Юго-Восточный округ — 8,5%,
- Закамский округ — 4,8%.
Напомним, что в Татарстане зарегистрировано 185 летальных случаев коронавирусной инфекции.
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