Новости общества

16:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане зарегистрировали 4 новых смерти от COVID-19

15:06, 30.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане зарегистрировали 4 новых смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане сегодня зарегистрировали еще четыре случая смерти от коронавируса. Общее число умерших от COVID-19 в республике увеличилось до 189.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали женщины 1935, 1957 и 1958 годов рождения и мужчина 1953 года рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщили в оперштабе.

Фото: Ринат Назметдинов

За минувшие сутки в Татарстане подтвердились 94 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в республике составляет 13 189 случаев.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:26
    Со мной и мужем уже 97.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем