В Татарстане зарегистрировали 4 новых смерти от COVID-19

В Татарстане сегодня зарегистрировали еще четыре случая смерти от коронавируса. Общее число умерших от COVID-19 в республике увеличилось до 189.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали женщины 1935, 1957 и 1958 годов рождения и мужчина 1953 года рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщили в оперштабе.

Фото: Ринат Назметдинов

За минувшие сутки в Татарстане подтвердились 94 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в республике составляет 13 189 случаев.



Татьяна Леухина