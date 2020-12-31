В Казани 92-летняя женщина сделала прививку от коронавируса

92-летняя жительница Казани Зинаида Бодрягина сделала прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Решение пройти вакцинацию пенсионерка приняла самостоятельно. Прививку от COVID-19 сделали и два ее внука.

Фото: mos.ru

Женщина 43 года проработала в сфере медицины, в том числе на должности заместителя главного санитарного врача Казани.

До февраля 2021 года в Татарстан должно поступить 190 тысяч доз вакцины «Спутник V». Как объяснил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, следует учитывать, что одному пациенту необходимо две дозы. Подробнее читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина