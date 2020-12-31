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В Казани 92-летняя женщина сделала прививку от коронавируса

03:33, 31.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани 92-летняя женщина сделала прививку от коронавируса
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

92-летняя жительница Казани Зинаида Бодрягина сделала прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Решение пройти вакцинацию пенсионерка приняла самостоятельно. Прививку от COVID-19 сделали и два ее внука.

Фото: mos.ru

Женщина 43 года проработала в сфере медицины, в том числе на должности заместителя главного санитарного врача Казани.

До февраля 2021 года в Татарстан должно поступить 190 тысяч доз вакцины «Спутник V». Как объяснил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, следует учитывать, что одному пациенту необходимо две дозы. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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