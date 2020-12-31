Китай одобрил выпуск антиковидной вакцины Sinopharm на широкий рынок
Госуправление Китая по контролю над продуктами питания и лекарственными препаратами одобрило широкое применение вакцины от коронавируса от China National Biotec Group (CNBG). Об этом сообщил заместитель начальника управления Чэнь Шифэй.
Эффективность вакцины, по его словам, составляет 79,34% — это соответствует техническим стандартам Всемирной организации здравоохранения. Вакцина прошла три стадии испытаний в КНР и других странах, при этом не наблюдалось серьезных побочных реакций, сообщает «Интерфакс».
Еще в сентябре министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что китайская вакцина Sinopharm находится на регистрации.
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