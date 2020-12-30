В Центре Гамалеи рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях

Центр имени Гамалеи планирует подать разрешительный пакет документов для испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях и беременных в Минздрав через 1—1,5 месяца. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург.

Испытания стартуют только после того, как необходимый пакет документов одобрит Минздрав, пишет «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов

Согласно последним данным, в Татарстане от коронавируса привили 1 100 человек, из них 658 — медицинские работники.



На этой неделе в Москве стартовала запись граждан старше 60 лет на вакцинацию от коронавируса «Спутником V».

