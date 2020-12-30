Роспотребнадзор: коронавирусом в мире повторно заразились не более 50 человек

Фото: Ринат Назметдинов

В мире зафиксировано не более 50 повторных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Таких заболеваний в мире единицы.... Сегодня насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек», — приводит «РИА Новости» слова главного санитарного врача России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Попова заявила, что повторному заражению COVID-19 способствуют значительные нарушения в работе иммунной системы человека.

Ранее врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что повторно заболеть коронавирусом могут пациенты с онкологией и люди, принимающие иммунодепрессанты.



Татьяна Демина