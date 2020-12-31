Инфекционист рассказала об условиях возвращения к привычной жизни в России

При условии вакцинации как минимум 50% населения России к осени 2021 года страна вернется к более-менее прежнему образу жизни. Об этом сообщила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

По ее словам, при соблюдении этого условия «уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим», — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года россияне смогут выбрать вакцину от коронавируса, которой они будут прививаться.

Маргарита Головатенко