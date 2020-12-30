В ФМБА рассказали о разработке «антидота» от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало и запатентовало два уникальных препарата для лечения COVID-19. Об этом рассказала глава агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По ее словам, это уникальные препараты, у которых нет мировых аналогов. «Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции», — передает ее слова «РИА Новости».

Фото: government.ru

Лекарство прошло доклинические исследования. Они показали его полную безопасность: препарат не действует на организм и на иммунитет человека. Также была доказана его высокая эффективность, превышающая 99%. ФМБА уже подготовило досье для получения разрешения на клинические исследования и надеется успеть сделать это до Нового года.

Второй препарат — профилактирующий или угнетающий цитокиновую реакцию при самых сложных формах COVID-19. Это лекарство уже прошло клинические исследования и сейчас находится на последней стадии регистрации.

В середине декабря стало известно, что Татарстан получит более 81 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому.



Татьяна Леухина