Все четыре экипажа «КАМАЗ-мастер» допущены к участию в ралли «Дакар»

Все экипажи гоночной команды «КАМАЗ-мастер» допущены к старту в ралли-гонке «Дакар». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Все члены российской команды получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.

В нынешней гонке «Дакар» в грузовом зачете за «КАМАЗ» будут выступать четыре экипажа. В том числе, во главе с действующим чемпионом ралли Андрея Каргинова, победителя ралли «Шелковый путь»-2019 Антона Шибалова, а также экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.

Фото: vk.com/rallykm

Ожидается, что «Дакар» пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 15 января.

В нынешнем году «КАМАЗ-мастер» второй год подряд стал лучшей командой Татарстана.