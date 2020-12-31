В Нижнекамске предложили назвать новые улицы именами борющихся с COVID-19 медиков

В ходе прямого эфира телекомпании НТР 24 с мэром Нижнекамска Айдаром Метшиным в среду жительница Нижнекамска предложила назвать новые улицы именами врачей, умерших от коронавируса.



Жительница сама переболела, видела труд врачей, медсестер и санитаров: «У нас строятся новые микрорайоны, делают новые парки. Почему бы в новых микрорайонах не назвать аллею или улицу именем медиков? Нужно разбить парк и посадить деревья в честь каждого медработника, который погиб и который там сейчас работает. И поставить стелу в честь погибших медработников. Их труд мы не должны забывать», — объяснила жительница свою идею.

Мэр отреагировал на предложение положительно и предложил обсудить его с самими медиками. Он подчеркнул, что погибших в борьбе с коронавирусом в городе нет, тем не менее работа врачей действительно должна быть увековечена. «Мы так и сделаем», — заключил Метшин.