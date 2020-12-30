СМИ: Китай засекретил данные о происхождении коронавируса

В Китае у исследователей летучих мышей конфисковали образцы материалов, которые они собрали в сети пещер в провинции Юнань. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на агентство Associated Press.

Журналисты выяснили, что власти КНР активно контролируют все исследования происхождения коронавируса, не допуская публикации некоторых из них. Все выводы ученых согласуются с правительством Китая.

При этом отмечается, что власти КНР выделяют большие суммы денег на изучение происхождения коронавируса. Однако этими вопросами занимаются преимущественно ученые, связанные с вооруженными силами страны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поиски источника коронавируса следует начинать с Уханя, где был зарегистрирован первый официальный случай заражения.



Татьяна Демина