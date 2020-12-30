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Мэр Нижнекамска сообщил, что сделает прививку от коронавируса

19:50, 30.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мэр Нижнекамска сообщил, что сделает прививку от коронавируса
Фото: vk.com/nknews

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин в эфире телеканала НТР 24 сообщил, что обязательно сделает прививку от COVID-19.

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в городе он оценил как непростую, но контролируемую. По его словам, система здравоохранения справляется с нагрузкой.

Мэр Нижнекамска поблагодарил медиков и других работников, которые принимают участие в борьбе с распространением вируса. «Эта ситуация нас сплотила, конечно, хотелось бы, чтобы таких причин было меньше. Спасибо также предприятиям, которые оказывают неоценимую помощь», — заявил Метшин.

Фото: mos.ru

Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусом все общегородские новогодние мероприятия в Нижнекамске, в том числе «Елку главы», перевели в уличный формат, а в мэрии города отказались от новогодних корпоративов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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