Мэр Нижнекамска сообщил, что сделает прививку от коронавируса
Мэр Нижнекамска Айдар Метшин в эфире телеканала НТР 24 сообщил, что обязательно сделает прививку от COVID-19.
Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в городе он оценил как непростую, но контролируемую. По его словам, система здравоохранения справляется с нагрузкой.
Мэр Нижнекамска поблагодарил медиков и других работников, которые принимают участие в борьбе с распространением вируса. «Эта ситуация нас сплотила, конечно, хотелось бы, чтобы таких причин было меньше. Спасибо также предприятиям, которые оказывают неоценимую помощь», — заявил Метшин.
Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусом все общегородские новогодние мероприятия в Нижнекамске, в том числе «Елку главы», перевели в уличный формат, а в мэрии города отказались от новогодних корпоративов.
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