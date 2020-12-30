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Минздрав РФ разрешил ФМБА клинические испытания «антидота» от коронавируса

21:43, 30.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав РФ разрешил ФМБА клинические испытания «антидота» от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Минздрав РФ разрешил проведение клинического исследования препарата-антидота для лечения коронавируса, разработанного в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

На первой фазе испытаний ученые проверят безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев, говорится в сообщении ФМБА. Сейчас идет набор лиц, на которых применят «антидот».

Исследование пройдет на базе Института иммунологии ФМБА России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказала, что уникальная разработка агентства влияет непосредственно на вирус.

Лекарство прошло доклинические исследования. Они показали его полную безопасность и доказали его высокую эффективность, превышающую 99%.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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