Минздрав РФ разрешил ФМБА клинические испытания «антидота» от коронавируса

Минздрав РФ разрешил проведение клинического исследования препарата-антидота для лечения коронавируса, разработанного в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

На первой фазе испытаний ученые проверят безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев, говорится в сообщении ФМБА. Сейчас идет набор лиц, на которых применят «антидот».

Исследование пройдет на базе Института иммунологии ФМБА России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказала, что уникальная разработка агентства влияет непосредственно на вирус.



Лекарство прошло доклинические исследования. Они показали его полную безопасность и доказали его высокую эффективность, превышающую 99%.



Татьяна Демина