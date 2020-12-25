Главное о коронавирусе на 25 декабря: Минниханов о прививках, антитела и рекрутинг, новый штамм из Нигерии

Увеличение смертности

За последние сутки в Татарстане подтвердились 97 новых случаев коронавируса. Всего на 25 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 680 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 594 человека, в том числе 20 за минувшие сутки. Умерли за весь период 179 человек.



В Татарстане предприниматели произвели в период пандемии более 56 млн защитных масок. До 2020 года в республике не производили такую продукцию.

Казанский врач-педиатр Ильдус Лутфуллин объяснил, что решил привиться препаратом «Спутник V», потому что находится в группе риска. После введения вакцины прошли сутки, никаких симптомов не наблюдается, рассказал он.

Одной из целей Минздрава Татарстана на 2021 год будет обеспечение реабилитации после коронавируса тех, кто в этом нуждается, заявили в министерстве.

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1948 и 1956 годов рождения.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции сообщил об увеличении смертности. По его словам, систему здравоохранения пришлось переориентировать на помощь пациентам с коронавирусом, поэтому многие люди, например старше 80 лет, не могли получать плановую помощь.

Также Минниханов заявил, что еще не привился от коронавируса, но готов это сделать в ближайшее время.

До конца года в РФ произведут 2,5 млн доз вакцины



За последние сутки в России выявлено 29 018 новых случаев коронавируса, выздоровели 27 397 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 992 706 человек, а выздоровевших — до 2 398 254 человек.



Зафиксировано 563 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 53 659 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 88 млн тестов на коронавирус, в том числе 516 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 651,3 тыс. человек.



Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург пообещал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет защищать от измененного штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании.

Фото: minzdrav.gov.ru

Большинство российских компаний (83%) не рассматривает иммунитет к коронавирусу как преимущество при приеме на работу. Однако есть работодатели, которые предпочитают трудоустраивать тех, кто имеет антитела к новой инфекции: 7% считают наличие антител преимуществом для всех вакантных позиций, еще 2% — для отдельных должностей.

Вирусолог Александр Бутенко рассказал, что иммунитет против коронавируса приобретают как после болезни, так и после вакцинации. У вакцинированных уровень антител выше, чем у переболевших, однако переболевшие обычно не заболевают снова. Это значит, что иммунитет после перенесенной болезни обязательно должен выработаться.

На сегодняшний день коронавирусом боятся заразиться 58% россиян, ранее не болевших COVID-19. Для сравнения, в конце мая этот показатель был на уровне примерно 50%.

В Москве в коронавирусном стационаре в Коммунарке умер основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов. В 2020 году был признан одним из богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $500 млн.

Фото: kolyma.ru

С 28 декабря в Москве открывается запись на вакцинацию против COVID-19 для новых категорий горожан. Прививку от коронавируса теперь могут сделать занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, в том числе сотрудники полиции, прокуратуры, судов, а еще волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

Ученые из России получили от британских коллег образцы нового штамма коронавируса. Ученые уже приступили к работе над изучением нового штамма.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, когда в России произведут большую партию вакцины от COVID-19. До конца 2020 года выпустят уже более 2,5 млн доз, к июлю 2021 года фармацевты произведут 30 млн доз препарата.

Лаборатория Сбербанка «СберИндекс» считает, что к концу года коронавирусом переболеют 16,6 млн россиян, или 11,3% населения страны.

Фото: Ринат Назметинов

Британский штамм нашли в Швейцарии

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 79 383 574 человека, 1 742 423 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (18 654 397). На второй строчке — Индия (10 146 845), на третьей — Бразилия (7 423 945). Россия на четвертом месте (2 934 695, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 584 333).



Больше всего смертей зафиксировано в США (329 097). За ними следуют Бразилия (189 982), Индия (147 092), Мексика (121 172) и Италия (70 900).

В Нигерии выявили еще один новый штамм коронавируса. Его обнаружили в двух образцах, собранных 3 августа и 9 октября у пациентов в штате Осун. Новый штамм, получивший название P681H, отличается от всех выявленных ранее, в том числе недавно обнаруженных в Великобритании и ЮАР.

Власти Гонконга решили продлить срок действия карантина для граждан других государств, прибывающих на территорию этого специального административного района Китая. Теперь туристы будут вынуждены находиться на карантине не две недели, а три.

Фото: ukrinform.ru

В Индии у прибывшей из Великобритании учительницы в аэропорту Дели взяли тест на коронавирус, он оказался положительным. Ее передали врачам, но она сбежала от них на поезде. Ее обнаружили в купе первого класса вместе с 22-летним сыном. Семью сразу изолировали. Тест на коронавирус сына учительницы оказался отрицательным.

У французского президента Эммануэля Макрона больше не проявляются симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, его самочувствие улучшилось, сообщили в Елисейском дворце.

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило об обнаружении в стране пациента с британским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19. Он выявлен в двух образцах анализов.

Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность создателям вакцины «Спутник V» и президенту Владимиру Путину за ее поставки в страну.

Фото: скриншот видео russian.rt.com

Маргарита Головатенко