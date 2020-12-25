Главное о коронавирусе на 25 декабря: Минниханов о прививках, антитела и рекрутинг, новый штамм из Нигерии
Увеличение смертности
За последние сутки в Татарстане подтвердились 97 новых случаев коронавируса. Всего на 25 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 680 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 10 594 человека, в том числе 20 за минувшие сутки. Умерли за весь период 179 человек.
- В Татарстане предприниматели произвели в период пандемии более 56 млн защитных масок. До 2020 года в республике не производили такую продукцию.
- Казанский врач-педиатр Ильдус Лутфуллин объяснил, что решил привиться препаратом «Спутник V», потому что находится в группе риска. После введения вакцины прошли сутки, никаких симптомов не наблюдается, рассказал он.
- Одной из целей Минздрава Татарстана на 2021 год будет обеспечение реабилитации после коронавируса тех, кто в этом нуждается, заявили в министерстве.
- В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1948 и 1956 годов рождения.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции сообщил об увеличении смертности. По его словам, систему здравоохранения пришлось переориентировать на помощь пациентам с коронавирусом, поэтому многие люди, например старше 80 лет, не могли получать плановую помощь.
- Также Минниханов заявил, что еще не привился от коронавируса, но готов это сделать в ближайшее время.
До конца года в РФ произведут 2,5 млн доз вакцины
За последние сутки в России выявлено 29 018 новых случаев коронавируса, выздоровели 27 397 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 992 706 человек, а выздоровевших — до 2 398 254 человек.
Зафиксировано 563 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 53 659 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 88 млн тестов на коронавирус, в том числе 516 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 651,3 тыс. человек.
- Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург пообещал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет защищать от измененного штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании.
- Большинство российских компаний (83%) не рассматривает иммунитет к коронавирусу как преимущество при приеме на работу. Однако есть работодатели, которые предпочитают трудоустраивать тех, кто имеет антитела к новой инфекции: 7% считают наличие антител преимуществом для всех вакантных позиций, еще 2% — для отдельных должностей.
- Вирусолог Александр Бутенко рассказал, что иммунитет против коронавируса приобретают как после болезни, так и после вакцинации. У вакцинированных уровень антител выше, чем у переболевших, однако переболевшие обычно не заболевают снова. Это значит, что иммунитет после перенесенной болезни обязательно должен выработаться.
- На сегодняшний день коронавирусом боятся заразиться 58% россиян, ранее не болевших COVID-19. Для сравнения, в конце мая этот показатель был на уровне примерно 50%.
- В Москве в коронавирусном стационаре в Коммунарке умер основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов. В 2020 году был признан одним из богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $500 млн.
- С 28 декабря в Москве открывается запись на вакцинацию против COVID-19 для новых категорий горожан. Прививку от коронавируса теперь могут сделать занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, в том числе сотрудники полиции, прокуратуры, судов, а еще волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.
- Ученые из России получили от британских коллег образцы нового штамма коронавируса. Ученые уже приступили к работе над изучением нового штамма.
- Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, когда в России произведут большую партию вакцины от COVID-19. До конца 2020 года выпустят уже более 2,5 млн доз, к июлю 2021 года фармацевты произведут 30 млн доз препарата.
- Лаборатория Сбербанка «СберИндекс» считает, что к концу года коронавирусом переболеют 16,6 млн россиян, или 11,3% населения страны.
Британский штамм нашли в Швейцарии
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 79 383 574 человека, 1 742 423 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (18 654 397). На второй строчке — Индия (10 146 845), на третьей — Бразилия (7 423 945). Россия на четвертом месте (2 934 695, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 584 333).
Больше всего смертей зафиксировано в США (329 097). За ними следуют Бразилия (189 982), Индия (147 092), Мексика (121 172) и Италия (70 900).
- В Нигерии выявили еще один новый штамм коронавируса. Его обнаружили в двух образцах, собранных 3 августа и 9 октября у пациентов в штате Осун. Новый штамм, получивший название P681H, отличается от всех выявленных ранее, в том числе недавно обнаруженных в Великобритании и ЮАР.
- Власти Гонконга решили продлить срок действия карантина для граждан других государств, прибывающих на территорию этого специального административного района Китая. Теперь туристы будут вынуждены находиться на карантине не две недели, а три.
- В Индии у прибывшей из Великобритании учительницы в аэропорту Дели взяли тест на коронавирус, он оказался положительным. Ее передали врачам, но она сбежала от них на поезде. Ее обнаружили в купе первого класса вместе с 22-летним сыном. Семью сразу изолировали. Тест на коронавирус сына учительницы оказался отрицательным.
- У французского президента Эммануэля Макрона больше не проявляются симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, его самочувствие улучшилось, сообщили в Елисейском дворце.
- Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило об обнаружении в стране пациента с британским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19. Он выявлен в двух образцах анализов.
- Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность создателям вакцины «Спутник V» и президенту Владимиру Путину за ее поставки в страну.
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