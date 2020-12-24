Минниханов еще не привился от коронавируса, но готов это сделать

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции заявил, что еще не привился от коронавируса. Он сообщит, когда сделает прививку.



«Я несколько раз планировал, просто мне ранее другую вакцину (сделали), поэтому по времени не получилось. Да, конечно, мы будем вакцинироваться. Сегодня даже хотел кровь сдать, чтобы проверили, просто не успел. Завтра сдам... Есть там определенные процедуры, вы знаете. Но нет никаких сомнений, что вакцина нужна. И мои коллеги многие в Москве привиты, очень позитивно (оценили результат). Как только я прививку сделаю, то вам сообщу», — добавил президент РТ.

Сегодня Минниханов также заявил, что больше половины татарстанцев имеют антитела к коронавирусу, их нельзя вакцинировать.