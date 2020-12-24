Бизнесмен из списка Forbes умер в Коммунарке от последствий коронавируса
В Москве в коронавирусном стационаре в Коммунарке умер основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов. О смерти миллиардера сообщает «Магаданская правда» со ссылкой на генерального директора ПАО «Сусуманзолото» Александра Чугунова.
Владимир Христов в 2020 году был признан одним из богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $500 млн, он занимал 192-ю стройку рейтинга.
По предварительным данным, причиной смерти стали последствия после коронавирусной инфекции. Предприниматель умер на 72-м году жизни.
Ранее в Набережных Челнах умер предприниматель, ранее перенесший коронавирус.
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