Бизнесмен из списка Forbes умер в Коммунарке от последствий коронавируса

Фото: magadanpravda.ru/Павел Жданов

В Москве в коронавирусном стационаре в Коммунарке умер основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов. О смерти миллиардера сообщает «Магаданская правда» со ссылкой на генерального директора ПАО «Сусуманзолото» Александра Чугунова.



Владимир Христов в 2020 году был признан одним из богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $500 млн, он занимал 192-ю стройку рейтинга.

По предварительным данным, причиной смерти стали последствия после коронавирусной инфекции. Предприниматель умер на 72-м году жизни.



Ранее в Набережных Челнах умер предприниматель, ранее перенесший коронавирус.



Ольга Плешкова