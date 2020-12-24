Новости общества

19:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бизнесмен из списка Forbes умер в Коммунарке от последствий коронавируса

19:41, 24.12.2020
Бизнесмен из списка Forbes умер в Коммунарке от последствий коронавируса
Фото: magadanpravda.ru/Павел Жданов

В Москве в коронавирусном стационаре в Коммунарке умер основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов. О смерти миллиардера сообщает «Магаданская правда» со ссылкой на генерального директора ПАО «Сусуманзолото» Александра Чугунова.

Владимир Христов в 2020 году был признан одним из богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $500 млн, он занимал 192-ю стройку рейтинга.

По предварительным данным, причиной смерти стали последствия после коронавирусной инфекции. Предприниматель умер на 72-м году жизни.

Ранее в Набережных Челнах умер предприниматель, ранее перенесший коронавирус.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем